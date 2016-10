Gegen 100 theaterbegeisterte Senioren fanden sich am vergangenen Mittwoch in der Gemeindescheune ein, um die Komödie „Charlys Tante“ zu geniessen. Die Seniorenbühne Zürich begeisterte auch die Zuschauer aus Würenlos und Geroldswil mit ihrem lustigen Stück in schweizerdeutscher Fassung von Hans Gmür. Das fröhliche, turbulente und auch bekannte Lustspiel war ein kompletes „Tohuwabohu“ mit Liebesanträgen, einem neugeborenen „Bambino“ und vielen geschickten und ungeschickten Tricks, welche sich am Ende doch noch zum Guten entwickelten.

Das Ensemble der Seniorenbühne Zürich verstand es hervorragend, den

Zuschauern manchen Schmunzler und Lacher zu entlocken.



Nach der Vorstellung offerierte der Seniorenclub Oetwil den Anwesenden

Café und feine selbstgebackene Kuchen.

Ein vergnügter Nachmittag wird in Erinnerung bleiben.

Seniorenclub Oetwil a.d.L.