Alle zwei Jahre lädt der Bürgerrat die Bürgerinnen und Bürger von Dulliken mit ihren Partnern zum sogenannten Bürgerabend ein. Ebenfalls mit von der Partie sind jeweils Gäste, die im Dorf eine besondere Verantwortung wahrnehmen oder einen speziellen Bezug zur Bürgergemeinde haben: Einwohner-Gemeinderäte, Pfarrer, Ärzte und die "Waldchutzen" (freiwillige Helfer Waldpflege).

Bürgerpräsident Matthias Weidmann konnte gegen 200 Personen willkommen heissen und richtete einen speziellen Gruss an die Ehrenbürger, die zahlreich erschienenen Gäste und die Jungbürger. In seiner Begrüssungsansprache schilderte Weidmann wie er vor über 30 Jahren in Dulliken sesshaft geworden sei und dieses Dorf lieb gewonnen habe. Die Menschen von heute seien global vernetzt, doch jeder möchte eine kleine Heimat haben und dies sei für viele eben die Niederämter Gemeinde. Die Bürgergemeinde wolle dazu beitragen, dass sich die Einwohner wohlfühlten. Dies geschehe durch die Pflege des Waldes und seinen Waldwegen, durch Beiträge an verschiedene Institutionen, durch Schaffung von Rast- und Spielplätzen, kurz durch verschiedene Tätigkeiten, die die Gemeinschaft und einen guten Zusammenhang fördern.

Anschliessend konnten auf der Bühne zehn Jungbürger der Jahrgänge 1997 und 1998 begrüsst werden, junge Leute, die entweder Söhne/Töchter von Bürgern sind oder kürzlich eingebürgert wurden. Mit diesem Akt fand nun die Aufnahme in die Gemeinschaft der Bürgergemeinde statt und sie durften aus der Hand des Bürgerpräsidenten ein Willkommensgeschenk entgegennehmen.

Während für das leibliche Wohl der Anwesenden das Personal der Metzgerei Scheibler besorgt war, stand das Team von Verena Sieber als umsichtige Service-Helferinnen im Einsatz.

Den Unterhaltungsteil bestritten zwei Chöre aus Dulliken und Olten. Vor dem Essen begaben sich 97 Schülerinnen und Schüler vom Langmattschulhaus auf die Bühne. Singunterricht gehört zu ihrem Pflichtfach und da ist es nicht immer leicht alle Jugendlichen zu motivieren. Daniela Niederhauser verstand es jedoch so zu ermuntern, dass es eine Freude war dem Nachwuchs zuzuhören. Auf grosses Interesse stiess das "Langmatt-Lied", speziell getextet und komponiert von Christian Schenker, bekannt als "Grüüveli Tüüfeli". Ein Augen- und Ohrenschmaus war der "Cup-Song" bei dem die Kinder Becher im typischen Percussion-Rhythmus bewegten und verschoben. Alle Lieder wurden musikalisch von Daniel Hellbach meisterhaft begleitet.

Im zweiten Teil des Abends trat der Chor "Abschlussklasse Fachmittelschule der Kantonsschule Olten" auf. Für 35 junge Frauen und Männer ist der Gesangsunterricht, sowie einige öffentliche Auftritte ein Teil ihrer Ausbildung. Die gekonnt vorgetragenen fünf Songs wurden von Ueli Trautweiler (Bassgitarre) und Cony Heusser (Klavier) perfekt begleitet und begeisterten die Zuhörerschaft. Das bekannte Stück "Isle of tears" fiel besonders auf und fand starken Applaus.

Bei einem regen Gedankenaustausch und guter Stimmung ging ein weiterer Bürgerabend positiv in die Geschichtsbücher ein. (WAE)