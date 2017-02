Am Donnerstag den 09. März findet in Herbetswil das Blutspenden statt. Die Bevölkerung von Gänsbrunnen bis Matzendorf werden Eingeladen, an der Blutspendeaktion teil zunehmen. Auch Neuspender sowie Spender aus anderen Gemeinden sind herzlich willkommen. Die Blutspende beginnt um 17.30 Uhr in der Mehrzweckgebäude Herbetswil.

Fluri Daniel