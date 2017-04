Am vergangenen Samstag fand die 35. Delegiertenversammlung von BirdLife Aargau bei strahlendem Wetter in Seengen am Hallwilersee statt. Den Vormittag verbrachten die Teilnehmer wie immer auf einer spannenden Exkursion. In diesem Jahr konnten rund 100 Menschen den Ausführungen des Teams auf dem Eichberg folgen. In einer beispielhaften Arbeitsteilung bestehen hier neben dem Hotel und Restaurantbetrieb mit Altersresidenz und Rehabilitation eine Biogärtnerei und ein biologisch betriebener Landwirtschaftsbetrieb. „Bereits mein Grossvater hat hier schon Biolandwirtschaft betrieben“, erzählt Daniel Mahler auf seinem Rundgang. Er hat den Hof von Milchwirtschaft auf einen Betrieb mit Hühnern umgestellt. Einen grossen Freilaufstall voller Legehennen mit den dazugehörigen grossen Weiden überzeugt die kritischen Gäste, dass die Eierproduktion durchaus auch auf tiergerechte Weise funktionieren kann. „Die männlichen Tiere werden bei unserer Art zu produzieren nicht gleich nach dem Schlupf vergast. Sie werden aufgezogen und nach einem Jahr geschlachtet und vermarktet. So hat ihr Leben wenigstens einen Sinn“, sagt der authentische Bauer. In jeder Hühnerherde leben auch um die 40 „Güggel“. Sie sorgen für die soziale Ordnung und stellen das notwendige Klima her, dass die Tiere in Ruhe und ohne Angst den ganzen Tag auf der Weide verbringen können.

Nach einem feinen Mittagessen im Restaurant Eichberg trafen sich die rund 120 Delegierten dann in der Mehrzweckhalle, wo sie zuerst von einem Ad hoc Chor aus freiwilligen Schülerinnen und Schülern unterhalten wurden. Der Gemeinderat Seengen Gianni Asquini sowie Matthias Müller, Leiter der Abteilung Landwirtschaft beim Kanton Aargau richteten ihren Dank und Grussworte an die versammelten Natur- und Vogelschützer des Kantons.

Unter dem Vorsitz der Präsidentin Gertrud Hartmeier wurden dann die Geschäfte erledigt. Besonders erwähnenswert ist, dass das am Klingnauer Stausee geplante BirdLife Naturzentrum auf gutem Weg ist. Die Sicherstellung der Finanzierung verläuft planmässig. 80% der erforderlichen Mittel sind eingegangen oder zugesagt. Für die Beschaffung der noch fehlenden CHF 380‘000 hat der Verband noch einmal gut ein Jahr Zeit. „Das ist realistisch“, sagt Hartmeier und dankt gleichzeitig den Sektionen und ihren Vertretern dafür, dass sie bereits zahlreich und grosszügig für das Zentrum gespendet haben. „Das Interesse an dem Naturzentrum kommt aus der ganzen Schweiz“, weiss sie zu berichten. Anhand der über CHF 100‘000, die von Natur- und Vogelschutzvereinen ausserhalb des Kantons einbezahlt wurden, lässt sich diese Aussage deutlich bestätigen.

Bei schönstem Wetter verbrachten die Vertreter der 122 Sektionen oder 15‘000 Mitglieder im Kanton Aargau eine rundum geglückte Delegiertenversammlung und genossen den vom Natur- und Vogelschutzverein Seengen, dem Gastgeber des diesjährigen Treffens, offerierten Zvieri.