Auch dieses Jahr führte der QV das allseits beliebte Kerzenziehen im Regi durch. Wunderschöne Kunstwerke wurden von kleinen und grossen Künstlern, von Heimbewohnern und von Schulklassen hergestellt. Farbige Kerzen erfreuten das Auge und die vorweihnachtliche Stimmung war grandios. Es war ein ganz gelungener Anlass im Saal des Regis. Ein grosser Dank geht an das Regionale Pflegezentrum Baden für die grosse Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Zwischendurch konnten im Restaurant feine Verpflegungen eingenommen werden, um dann gestärkt wieder ans Ziehen der Kerzen zu gehen. Unseren Dank geht auch an alle freiwilligen HelferInnen, ohne die der Anlass nicht über die Bühne gehen könnte. Sie haben viele Stunden mit Vorbereitungen, täglichem Helfen beim Kerzenziehen und Zusammenräumen verbracht, damit dann vom 23. bis 26. November 2017 wieder das Kerzenziehen stattfinden kann. Der diesjährige Ertrag geht an die Stiftung Zeka Baden und den Dachverein Spielgruppen Baden. Wir freuen uns, viele wieder im nächsten Jahr zu sehen.

Quartierverein Limmat rechts