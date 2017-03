Diese Aussage hat für Dr. Reginald Ejikeme gleich in zweifacher Hinsicht Bedeutung. Der katholische Priester, der seit 2011 als priesterlicher Mitarbeiter für die Pfarrei Windisch und ab 2013 in derselben Funktion auch für die Pfarrei Brugg tätig gewesen war, wurde 2014 zwar nach Kasten in Österreich berufen, aber der Kontakt mit seiner Gemeinde hier blieb bestehen. Und – auch wenn er schon seit mehr als 15 Jahren nicht mehr in seinem Herkunftsland Nigeria lebt – Reginald Ejikeme hat seine Heimat nicht vergessen.

Während seines Wirkens in Windisch und Brugg schloss Reginald Ejikeme zahlreiche Freundschaften. Ernstgemeinte Freundschaften, die das Potential versprachen, ein Fundament für eine vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit zu bilden. Deshalb entschied er sich, gemeinsam mit diesen Menschen das Vorhaben, das ihn schon lange beschäftigt hatte, in die Tat umzusetzen: Den Aufbau eines Hilfswerks, das bedürftigen Kindern und Jugendlichen in seinem nigerianischen Heimatdorf den Schulbesuch ermöglichen soll. Trotz seiner Berufung nach Österreich wollten es weder er noch seine Unterstützer zulassen, dass dies hätte das Aus für die begonnenen Bestrebungen bedeuten sollen. Im Januar 2015 erfolgte deshalb die offizielle Gründung des Vereins "Hilfsfonds Pfarrer Reginald".

Am 25. und 26. März nun ist Reginald Ejikeme für zwei Gottesdienste in die Region Brugg zurückgekehrt. Am Samstag zelebrierte er gemeinsam mit seinem Landsmann, Pater Solomon Obasi und Pater Eugen Vogel den "Nice Weekend"-Gottesdienst in der Kirche Windisch und am Sonntag leitete er die Messe in der Kirche Brugg. Seine einstigen Gemeindemitglieder bereiteten Reginald Ejikeme einen herzlichen und freudigen Empfang. Und selbstverständlich war auch seine Freude über das Wiedersehen gross. Aber Pater Reginald kam nicht nur, um Freundschaften zu pflegen. Es war ihm ein grosses Anliegen, den von ihm ins Leben gerufenen Verein, der von einem lokal ansässigen Vorstand geleitet wird, im grösseren Rahmen vorzustellen. Insbesondere berichtete Reginald Ejikeme über die bisher erreichten Erfolge und über seinen Aufenthalt in Nigeria vor zwei Monaten. Er besuchte, wie er das im Rahmen seiner regelmässigen Reisen in die Heimat stets tut, das "Immaculate Conception College" in Lokpaukwu, wo die 15 Jugendlichen, die aktuell bereits von dem Hilfsfonds unterstützt werden, zur Schule gehen. Der Direktor der Schule, Reginald Ejikemes Freund und Vertrauter Reverend Michael Nwosu, brachte ihn auf den neusten Stand der schulischen Fortschritte der 15 jungen Menschen. Mit grosser Freude durfte Reginald Ejikeme feststellen, dass das Wirken seines Hilfsfonds erste Früchte trägt. Ein Ergebnis, das letztlich auf die markanten, nachhaltigen Fussspuren zurückzuführen ist, die Reginald Ejikeme vor fast drei Jahren in der Region Brugg hinterlassen hat.

Mehr über den Verein, dessen Engagement und über Reginald Ejikeme erfahren Sie auf http://www.hilfsfonds-reginald.ch.