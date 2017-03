Auf den Boden Realität zurück gespielt und keinen Pass in die Zukunft gemacht. Wieder einmal mehr hat sich gezeigt, niemand gibt Geld aus seinen Händen um Namenlosen Eishockey Clubs in der Voralpen Prärie einen feudalen Spielbetrieb zu erlauben. Da können noch so zukunftsträchtige Pläne geschmiedet worden sein, wenn der Erfolg nach zwei Jahren nicht eingekehrt, kehrt ein anderer ganz sicher wieder aus. So bleibt der Markt für Spieler anderer Vereine die mit großer Schöpfkelle anrichten wollen ja genügend Anschauungsunterricht um nicht die gleichen Fehler zu begehen. Gut hat man beim EHCO die geschichtliche Vergangenheit nie ganz vergessen und bleibt sich und der Vernunft treu, um nur die Pässe anzunehmen vom dem man weiß woher er stammen.