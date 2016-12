Zum Auftakt der Adventszeit organisierte die Elterngruppe Kunterbunt, der Frauen Herznach - Ueken ihr zweites Adventsbasteln.

Am Samstagvormittag, den 26. November 2016 versammelten sich 15 Kinder im Alter von 8-12 Jahren ohne Begleitung im alten Schulhaus in Herznach zum fleissigen Basteln. Freudig wurde gepinselt, mit Servietten verziert und dekoriert. Zur Stärkung gab es feine Schoggigrittibänz, Früchte, Sirup und Punsch. Aus Aludosen entstanden einzigartige Aufbewahrungsdosen und die dazu passenden Weihnachtskarten durfte auch nicht fehlen. Die tollen Geschenke durften die jungen Künstler glücklich mit nach Hause nehmen.

Am Mittwochnachmittag, den 30. November 2016 fanden sich 34 Kinder zwischen 3-7 Jahren im liebevoll dekorierten Gemeindesaal in Herznach ein. Die zu Beginn erzählte Weihnachtsgeschichte begeisterte Gross und Klein und sorgte zugleich für eine familiäre Weihnachtsatmosphäre. Für genügend Bastelmaterial war gesorgt und so konnten sich die Kinder mit Hilfe ihrer Begleitpersonen und unter der Anleitung der Elterngruppe Kunterbunt kreativ austoben. Vom weihnachtlichen Buffet mit Schoggigrittibänzen, Kuchen, Früchten, Sirup und Punsch gestärkt trugen die kleinen Künstler ihre bunt bemalten Aludosen zufrieden und voller Stolz nach Hause.

Die Elterngruppe Kunterbunt bedankt sich an dieser Stelle bei allen Teilnehmer und Helfer, die sie in diesem Jahr unterstützt haben. Sie wünschen allen frohe und besinnliche Festtage und freuen sich schon jetzt auf viele spannende Anlässe im 2017.

