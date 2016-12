„Samichlaus du liebe Maa, öises Adväntsfäscht stoht wieder a!“ Mit diesem Spruch war seit Anfang Advent in der SSW spürbar, dass unser alljährliches Adventsfest nahte. Emsig wurden im Vorfeld Einladungen hergestellt, Lieder und kleine Vorführungen geübt, Guetzli und Lebkuchen gebacken und das Advents-OK war aktiv in den Vorbereitungsarbeiten. Die Wohngruppe Bärenhöhle gestaltete zudem unter der Federführung unserer Praktikantin das Adventsfenster.

Am 7. Dezember war es dann soweit. Der Mehrzweckraum war festlich geschmückt, das Küchenteam am Kochen, im Haus duftete es bereits den ganzen Tag wunderbar. Es wurde dunkel im oberen Ruedertal und schon bald trafen die Eltern ein. Das Adventsfest begann mit einem warmen Apfelpunsch um die wärmenden Feuerschalen beim Pavillon luden ein, miteinander um das Feuer zu plaudern. Die Wege waren mit kleinen Lichtern geschmückt und es duftete angenehm nach Holz, Feuer und Punsch. Zur Einstimmung sangen die Kinder das Lied “Wenn i liis und stille be“, begleitet von einer Lehrperson auf der Flöte.

Anschliessend begab sich die Advents-Gesellschaft in den Mehrzweckraum, wo festlich gedeckte Tische uns erwarteten. Eine leckere Gulaschsuppe wurde aufgetischt, dazu gab es frische Brötchen. Die Stimmung während des Essens war sehr friedlich und ausgelassen und wir freuten uns über die zahlreichen Besucher.

Nach dem Essen besammelten wir uns draussen vor dem Mehrzweckraum. Mit einem lauten Countdown von 10 rückwärts wurde das Adventsfenster feierlich eröffnet. Es war ein wundervolle Pracht, das Adventsfenster beleuchtet zu sehen, ein Haufen Geschenke leuchteten uns farbig in der dunklen, kalten Nacht entgegen. Auch Besucher aus dem Dorf kamen dazu, was unsere Gesellschaft wunderbar ergänzte. Die Kinder sangen das Lied “Was isch das für es Liechtli“ und als ob es der Samichlaus uns gehört hätte, kam er auch schon mit seinem Schmutzli neugierig um die Ecke. Grosse Aufregung brach unter den Kindern aus und manch lauter Mund wurde plötzlich leise.

Wir baten den Samichlaus und den Schmutzli zu uns in Haus und alle begaben sich wieder in die Wärme. Die Unterstufe führte mit viel Herz ihre Darbietung über die vier Adventskerzen auf. Eine wundervolle Geschichte in der die uneinigen Adventskerzen am Schluss gemeinsam fröhlich strahlten. Der Samichlaus nahm sein grosses Buch hervor und wusste zu jedem Kind etwas Passendes zu sagen. Die Kinder hörten neugierig zu und freuten sich riesig über das Samichlaussäckli. Danach führte die Mittelstufe ihr eingeübtes Stück auf, welches von den Tieren der Erde handelte, die sich auf das Christkind freuten. Auch die Schüler der Mittelstufe hörten einiges aus dem grossen Samichlausbuch und durften anschliessend ein Säckli in Empfang nehmen. Mit grosser Freude über seinen Besuch und viel Applaus verabschiedeten wir den Samichlaus und den Schmutzli. Es war ein rundum gelungener Besuch.

Wir gingen zum verdienten Kaffee, Guetzli und Lebkuchen über und liessen den Abend mit weihnachtlichen Düften ausklingen. Die Kinder zeigten mit einem letzten Lied ihr musikalisches Können und eine Lehrperson rundete mit einer Geschichte über das Muttersein den Anlass wunderbar ab. Mit einem herzlichen Dankeschön an alle Helfer und Helferinnen, an alle Besucher und Besucherinnen und an alle Kinder beendete die Institutionsleiterin einen friedvollen, gemütlichen und besinnlichen Abend. Das helle Adventsfenster wird uns sicher an das schöne Adventsfest erinnern und bis über den Jahreswechsel weit ins Ruedertal strahlen.