Präsident Jörg Kocher konnte 27 Mitglieder und als Gäste den neuen Leiter des Wohnheims Kontiki, Oscar Schmid, die Leiterin des ZKSK Solothurn, Christine Bigolin, Rolf Schuler, Vertreter des Zentralvorstandes sowie die Gastgeber, den Geschäftsleiter des Discherheims Solothurn Stephan Oberli und den Leiter Wohngruppen Patrick Mattes begrüssen.

In seinem Jahresbericht blickt Jörg Kocher auf ein intensives Arbeitsjahr zurück. Veränderungen haben sich auch bei den Aktivitäten niedergeschlagen. Neu wurde ein Halbtagsausflug auf den Weissenstein geplant – dieser fiel jedoch wegen schlechtem Wetter aus und der Besuch des Licht- und Tonspektakels in Balsthal stiess auf eher geringe Resonanz. Etablierte Anlässe, wie Racletteabend, Zopf-Jass-/Uno-Turnier, die Open House-Anlässe und die «cp stamm»-Abende waren gut besucht. Ebenfalls sehr gefragt war der Ausflug der Aktion «Frohe Herzen» der ASTAG in den Europark Rust.

Weiterhin sehr beliebt sind die Betreuten Ferien, welche im vergangenen Jahr in Delémont durchgeführt wurden. Dank grosszügiger Spenden der Stiftung «Denk an mich», REKA Jubiläumsstiftung sowie Migros Kulturprozent und der Firma Louis Widmer (Pflegeprodukte) fielen die Kosten für die Betreuten Ferien geringer aus, als budgetiert.

Das Tagesentlastungsangebot mit Lamas wird mehrheitlich von Betroffenen der verschiedenen Institutionen genutzt. Das Ziel, junge Familien mit ihren Kindern für dieses Angebot zu gewinnen, haben wir noch nicht erreicht.

Nicht mehr wegzudenken aus dem Jahresangebot sind die Neuroorthopädischen Visiten. Im vergangenen Jahr waren alle drei Termine ausgebucht.

Die Vereinigung präsentierte sich an den Jahresfesten der verschiedenen Institutionen mit einem neuen Standkonzept. So konnten die Besucher bepflanzte Blumentöpfe dekorieren und mit nach Hause nehmen.

Neu werden unsere Mitglieder mehrheitlich über die Homepage und den Newsletter auf die Anlässe aufmerksam gemacht. Auf der neugestalteten Homepage finden sich auch die Rückblicke und Dokumente zum Herunterladen. Die Ausschreibungen werden parallel auch weiterhin in Papierform veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr konnte, dank gleichbleibender Ein- und Austritte, die Mitgliederzahl gehalten werden. In einer Schweigeminute gedachte man den sechs verstorbenen Mitgliedern.

Für die nächste Amtsperiode stellten sich Präsident Jörg Kocher, Vizepräsidentin Nicole Steinhäuser, Vorstandsmitglieder Barbara Reusser, Margrit Oberli (Leitung «cp stamm»), Stefan Kissling, Jan Hagen Schröder sowie die Revisoren Gianna Calaciura und Kevin Rorate weiter zur Verfügung. Neu in den Vorstand wurden Tanja Bandi und Sonja Wittwer gewählt.

Das laufende Aktivitätenprogramm bietet wieder zahlreiche interessante Anlässe. Das Projekt «Integrativen Spielgruppe» wurde als neues Entlastungsangebot aufgenommen. Ab August 2017 startet dieses Integrationsprojekt. Anmeldungen sowie weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.

Abschliessend dankte Jörg Kocher den Vorstandsmitgliedern für die lösungsorientierte Arbeit und allen Anwesenden für ihr Interesse an der Vereinigung Cerebral Solothurn.

Weiteres zur Vereinigung Cerebral Solothurn finden Sie unter www.cerebral-so.ch.

Von: Vereinigung Cerebral Solothurn