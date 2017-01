f.b.Einer schönen Tradition folgend, werden immer im Januar beim Pro Senectute Mittagstisch in Kaiseraugst Königinnen oder Könige gekrönt. Es sind stets spannende Momente, bis der kleine König aus dem feinen Stück Kuchen herausgepickt werden kann. Dieses Jahr dauerte es lange bis endlich die „Plastikdinger“ hervor kamen. Oder lag es daran, dass man sich nicht melden wollte? So entstehen bei unserem Mittagstisch immer wieder lustige und spannende Geschichten. Gleichzeitig durften wir noch auf das Wohl von Dorette Lützelschwab anstossen, Sie hatte just an dem Tag Geburtstag. Es wurde viel gesungen und gelacht. Das Mittagstisch Team freut sich schon heute auf die nächste Zusammenkunft am 1. Februar 2017.