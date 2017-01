25 Jahre von 1992 – 2017 für so ein Turnier sind eine lange Zeit. Was ist nicht alles geschehen auf dieser Welt ebenso. Möglich war es nur, weil es einfach die richtige Zeit gewesen ist. So auch der Wandel vom Osten zum Westen. Das ist u. a auch der Grund, warum viele Mannschaften aus Tschechien zu uns nach Frenkendorf kamen. Man war glücklich, dass man eingeladen und auch reichlich beschenkt wurde. Dann stand auch im Sport in einem gewissen Mass nicht Geld allein im Vordergrund, vielmehr der Mensch. In unserem Fall die Jugend. Das Ziel des Turniers war von Anfang an das Kennenlernen über die Grenze. Darum auch Dreiland (TriRhena). So kamen auch die besten Schweizer Mannschaften zum Turnier, nicht anders beim Elsass, Südbaden und Bayern. So auch die Tschechen. Dann auch der Aufstieg vom FC Basel. Heute hat man jedoch andere Prioritäten als früher. Doch ganz normal, wenn man für einen Breel Embolo 25 Mio.Euro bekommen kann. Und die Halle ist auch die Möglichkeit einer eventuellen Verletzung. Dann haben viele Vereine heute den Kunstrasen. Bei jedem Wetter kann gespielt werden. Also kann man als Schlussfolgerung sagen, es war schön, jedoch alles hat einmal ein Ende. So ganz sicher auch ein solches Turnier wie in Frenkendorf mit den Top Mannschaften. Für 25 Jahre Treue sei allen gedankt, egal, ob Mannschaften, Presse, Sponsoren, Gemeinde Frenkendorf und Füllinsdorf, Bürgergemeinde Frenkendorf und VVF (Verkehrs- und Verschönerungsverein Frenkendorf), öffentliche Hand, (Kantonales Sportamt), so auch all die Mitwirkenden in den 25 Jahren und natürlich auch den vielen Zuschauern. Es hat sich trotzdem gelohnt, dass wir als Dorf es wagten so etwas zu organisieren. Die Bilder hier können es sicher bestätigen.