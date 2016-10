Frau Kessler, sind die Patienten Gewinner oder Verlierer der geplanten Spitalgruppe beider Basel?

Margrit Kessler: Sie sind ganz klar Gewinner, wenn sie gut informiert sind, in welches Spital sie in welchem Fall gehen müssen.

Was macht sie zu Gewinnern?

Die Qualität der Behandlungen wird steigen, insbesondere in der hoch spezialisierten Medizin, wo die Fallzahlen klein sind. Indem man sie am Universitätsspital zentralisiert, können die Ärzte dieselbe Operation häufiger durchführen und gewinnen damit an Routine.

Im Bruderholzspital werden stationäre Betten abgebaut. Wo ist da der Vorteil?

In der Region Basel gibt es zu viele Betten. Je grösser das Angebot ist, desto häufiger wird auch operiert, selbst wenn es nicht nötig ist. Darum ist der Abbau zugunsten der neuen Tagesklinik mit Fokus auf ambulante Behandlungen aus Patientensicht zu begrüssen.

Die Gesundheitsdirektoren betonen, dass die Prämienzahler durch die neue Spitalgruppe entlastet werden.

Das stimmt so nicht.