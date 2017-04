Wie vermutlich vielen schnell klar wurde, war die gestrige Mitteilung zum Umzug des Basel Tattoo in das Theater nach Augusta Raurica ein 1.-Aprilscherz. Dennoch fanden sich zahlreiche Personen am Samstag um 14.00 Uhr im Basel Tattoo Shop ein. Das Basel Tattoo wird 2018 und in den folgenden Jahren weiterhin vor der historischen Kulisse der Kaserne stattfinden. Die Macher des Basel Tattoo freuen sich auch in Zukunft auf eine gute Zusammenarbeit mit der Kaserne Basel und den Behörden des Kantons Basel-Stadt. Wir danken den Verantwortlichen der Römerstadt Augusta Raurica, dass sie bei unserem Scherz mitgemacht haben.

Das Basel Tattoo 2017 findet vom 19.-29. Juli statt. 1'000 Mitwirkende aus vier Kontinenten präsentieren eine dynamische und leidenschaftliche Show. Choreographien und imposante Licht- und Showeffekte runden das grosse Open Air Spektakel ab.

Tickets Basel Tattoo 2017

Tickets für das Basel Tattoo gibt es über baseltattoo.ch, im Basel Tattoo Shop, via Telefon 061 266 10 00 oder bei Ticketcorner. (mgt)