Die Feuerstelle, die sich unmittelbar beim Brandort auf der Schöntalfluh befindet, war am Donnerstagabend von Unbekannten benutzt worden, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte. Aufgrund des Windes fing das Wiesland an zu brennen. Das Feuer breitete sich in der Folge in Richtung Wald aus.

Entdeckt worden war das Feuer gegen 7 Uhr von einer Drittperson. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Dazu musste sie im unwegsamen Gelände 2 Kilometer Schlauch verlegen und dabei 250 Höhenmeter überwinden.