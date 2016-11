"Wir brauchen einen echten Neuanfang" am Schweizer Standort in Pratteln, sagte Firmenchef Peter Vanacker vor den Medien: Personell, strukturell und bei Abläufen sowie mit weiteren Investitionen. Das ganze Werk werde zudem in den nächsten Monaten durch eine Ingenieurfirma auf Konzeption und Sicherheit durchgeprüft.

Standortleiter Robert Dahinden habe die Verantwortung für die Zwischenfälle übernommen und sei zurückgetreten, sagte Vanacker weiter. Ad interim löst ihn Thomas Eizenhöfer ab; er ist Leiter des Geschäftsbereichs Custom Manufactoring, zu dem der Standort Pratteln gehört.

Ebenfalls den Hut nimmt der Betriebsleiter der so genannten Monoanlagen, Dietmar Faber. Ihn löst Christine Sutter ab; sie ist Projektleiterin für den Bau der neuen Elektrolyseanlage, die gerade in Betrieb genommen wurde. Dieses 55-Millionen-Projekt ist laut Vanacker die grösste Einzelinvestition von CABB überhaupt.

Vanacker entschuldigte sich persönlich bei der Pratteler Bevölkerung für die wiederholten Stoffaustritte. CABB wolle ein guter Nachbar sein; die Ereignisse der letzte Wochen hätten nicht dazu beigetragen.