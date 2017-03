Die Baselbieter Polizei hat die Veranstaltung der ultranationalistischen Grauen Wölfe in Reinach wegen Sicherheitsbedenken verboten. Die türkische Organisation ihrerseits haben gegenüber dem Schweizer Fernsehen betont, das Verbot zu befolgen. Trotzdem bleibt die Lage in Reinach am Samstag angespannt. Die bz hält Sie auf dem Laufenden.