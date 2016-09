Bis heute ist es an St. Galler Schulen nie vorgekommen, dass Schüler den Händedruck aus religiösen Gründen verweigerten. Und so weit soll es auch nicht kommen. Der Händedruck gehöre in unserer Kultur «klar zu den grundlegenden Regeln des Anstands». Werde er aus geschlechtsspezifischen Gründen verweigert, sei dies diskriminierend, so die St. Galler Regierung im Kantonsrat. Der Fall in Therwil hatte gleich mehrere Parteien zu Vorstössen veranlasst.

Die St. Galler Regierung stützt ihre Argumentation auf das Baselbieter Gutachten, berichtet die «Ostschweiz am Sonntag». Dieses kommt zum Schluss, dass Schüler zum Händedruck verpflichtet werden können. Das öffentliche Interesse an der Gleichstellung von Mann und Frau sowie an der Integration von Ausländern sei klar höher zu gewichten als die Glaubens- und Gewissensfreiheit der Schüler. Zudem würden Lehrpersonen wie Mitschüler in eine religiöse Handlung einbezogen. Das unterscheide sich vom Tragen eines Kopftuchs oder vom Fernbleiben von Schwimmunterricht, Skilager oder Krippenspiel.