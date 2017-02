Zwei weitere Fahrzeuge wurden mit 72 km/h erfasst, wie die Gemeindepolizei am Dienstag mitteilte. Insgesamt wurde bei 58 von 600 gemessenen Fahrzeugen eine Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Rund ein Drittel davon war trotz starkem Schneefall mit annähernd 60 km/h unterwegs. Kontrolliert hatte die Polizei am Freitagmorgen am Hegenheimermattweg.