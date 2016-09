Die entsprechende Meldung an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal erfolgte um 23.16 Uhr.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 20-jähriger Lenker, mit seinen drei Mitinsassen, von Hauenstein her kommend Richtung Läufelfingen. In der Bockmattkurve in Läufelfingen geriet sein Fahrzeug aus noch nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich-frontal mit dem korrekt entgegenkommenden Personenwagen einer 45-jährigen Frau und deren Beifahrer.

Durch die Wucht des Aufpralls geriet das unfallverursachende Fahrzeug linksseitig von der Strasse und fuhr einige Meter die Böschung hinunter bevor es von dem angrenzenden Wald gestoppt wurde. Der korrekt fahrende Personenwagen wurde durch die heftige Kollision gedreht, wie es in der Medienmitteilung der Polizei Basel-Landschaft heisst.