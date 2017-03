Der Unterschied zum Fauteuil? Die Bänkler sind näher beim Publikum und zwischendurch zischen die stillen Zuhörer den schwatzenden ein genervtes «Pscht!» um die Ohren. In diesem Lokal ist eben in dosierter Form beides vorhanden, schwatzen und zuhören – und doch beisst es sich zuweilen. Ist ein Bank nicht so erfolgreich, steigt naturgemäss der Geräuschpegel der Gäste und sie essen und stossen an ... Das wiederum bringt dann die singenden Bänkler ein wenig durcheinander.

Die Hummel schlendert durch den Fasnachtspflotsch zum Barfüsserplatz. Es ist nun mal so, der Regen fordert seinen Preis, wenig Leute in den Gassen und alle die Köpfe unter den Schirmen, Mützen, Hüten und die Kostüme in Plastik gehüllt ... aber das Fasnachtsherz kennt keinen Schmerz, es schlägt unbeirrbar weiter ... das nächste Ziel ist das «Kohlmanns».

Ein ganz anderes Ambiente; Cabaret-Atmosphäre. Wie im Palazzo Colombino; die Telebasel-Crew um Dominique Prêtot ist auf Zack. Kameras, Mikrofone, alles genau durchgetaktet. Jeder Bank wird hineingeführt. Die begeisterten Gäste kommen auf ihre Kosten und Dani von Wattenwyl im roten Waggiskutteli kündigt die Bänke humorvoll an. Dr Heiri begeistert vor allem mit dem Schwingfestbryys:

E alte Basler sait zu mir: Die Wahl in Regierigsroot

dasch e Uswahl zwüsche Schutt und Gröll, dasch Eländ geege Noot.

Heiri, y schänk dr die Heidi Mück und die Blueme, sait är lyys

Denn hän dr für eure Schwingerfescht e schööne zwaite Bryys