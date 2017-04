Grenzwächter hatten dieser Tage bei der Einreise den 38-Jährigen mehrmals gefragt, ob er Waren zu verzollen habe, was er jedoch verneinte. Als sie darauf seinen Wagen kontrollierten, kamen die Stangen in einer unter Kleidern versteckten Schachtel zum Vorschein, wie die Grenzwache am Mittwoch mitteilte.

Die Zollfahndung eröffnete eine Strafuntersuchung gegen den Schmuggler. Ursprünglich stammte die geschmuggelte Ware aus der Ukraine. Der Zoll zog die Zigaretten ein und wird sie vernichteten.