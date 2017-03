Zum Ende des Films schaut die Theatermacherin Dalit Bloch nachdenklich, das Gesicht verschattet von einem Baum. Sie frage sich, ob sie überhaupt etwas bewirkt habe mit ihrem Projekt. Sie zuckt mehrmals mit den Schultern, so wie sie andere die Schultern hat zucken sehen: «Ich habe viele Menschen gehört, die sagten: ‹Jä, jo, bringts das?›» Minute 80 von 84 des Films «La Troisième Langue».



Als Zuschauerin, gerade bestärkt von diesem Film, der Hoffnung, die er bringt, will man Dalit Bloch zurufen: «Doch, natürlich bringts das!» Dabei weiss man, dass sie es selbst auch weiss – und nur gerade etwas müde ist. Fast nichts scheint zäher, langwieriger, zermürbender als der sogenannte Friedensprozess im Nahen Osten. Inmitten dieses Sumpfs hat Dalit Bloch, eine Basler Theatermacherin mit israelischen Wurzeln, versucht, mit anderen zu bewegen, was feststeckt. Wenigstens ein bisschen.



Mit arabischen und jüdischen Israeli zwischen 13 und 16 Jahren hat Dalit Bloch im Städtchen Jaffa bei Tel Aviv ein Theaterprojekt erarbeitet: Gottfried Kellers «Romeo und Julia auf dem Dorfe», die Geschichte einer Feindschaft unter Nachbarn, welcher der nächsten Generation die Zukunft verbaut. Eine universelle Geschichte, wie zugeschnitten für dieses Land. Ergänzt mit den so einfachen wie starken Monologen des arabisch-israelischen Theatermachers Shredy Jabarin.

Zehn Jahre und 120 Stunden Film

Das eigentliche Theaterprojekt hat 2010 in Israel stattgefunden – es folgten Vorstellungen in der Schweiz. Nun läuft am Sonntag der Film über das Theater im Kino an. Denn von Anfang an ist Dalit Bloch vom Basler Filmemacher Benno Hungerbühler bei ihrem Vorhaben begleitet worden, nicht zuletzt um die Wirkung ihres friedensbildenden Projekts zu verstärken.



Die Theateraufführung, ob sie nun weniger oder besser gelingen sollte, war für Dalit Bloch von Anfang an nebensächlich, Mittel zum Zweck. Sie wollte über die Kunst einen Raum für Begegnung schaffen. Sogar in Jaffa, wo Araber und Juden Nachbarn sind, lebe man in Parallelwelten. «Als ob es eine virtuelle Mauer gebe», sagt Benno Hungerbühler. An die Kraft der Begegnung glaubt auch er, an ihr Aufweichen von Vorurteilen, weg vom Schwarz-Weiss-Sehen zu Graustufen; letztlich an die Möglichkeit von Frieden. Für viele sei er «ein naiver Idealist» gewesen. Doch man müsse weiterstupfen, was bleibe dem Land sonst übrig? Oder wie der Theatermacher François Abu Salem zu ihm sagte: «Quoi, si personne ne piquerait plus?»