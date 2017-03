Gaspar Noé macht Kinobesucher zu Junkies. Auf der Suche nach neuem Stoff und auf der Flucht vor der Polizei müssen sie in den Strassen von Tokio ums Überleben kämpfen. Realität, Halluzinationen und Backflashs vermischen sich. Die Betrachter stürzen in einen neonfarbigen Abgrund. Ein über zweistündiger Trip beginnt. «Enter The Void» des in Frankreich tätigen Skandalregisseurs Noé ist ein mitreissendes Erlebnis.

Im Zentrum der Handlung steht der drogensüchtige Oscar, dessen Leben aus den Fugen gerät. Gezeigt wird das auch durch die Darstellung seiner verzerrten Wahrnehmung. Jeder Wimpern- und Herzschlag des Protagonisten erleben die Zuschauer in subjektiven Einstellungen hautnah mit.