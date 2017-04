Die Ungewissheit über die Zukunft der Kaserne während und nach dem Umbau sowie die veränderte Nachfrage nach Tickets hat die Verantwortlichen des Basel Tattoo dazu gezwungen, eine bedeutende Veränderung vorzunehmen und nach einem neuen Austragungsort zu suchen. Bekanntlich sind die Möglichkeiten für Open Air Veranstaltungen im Kanton Basel-Stadt aus platztechnischen Gründen beschränkt.

Die Macher des Basel Tattoo sind darum sehr glücklich, mit Augusta Raurica nicht nur einen attraktiven Standort im Kanton Basel-Landschaft gefunden zu haben, sondern auch einen überaus kooperativen Partner. Die bestehende Infrastruktur in der Römerstadt eignet sich bestens und ermöglicht dem Basel Tattoo die Kosten tief zu halten. Zugleich gewähren die antiken Anlagen eine wunderbare Szenerie, die den Qualitätsansprüchen des Veranstalters entsprechen und den Besucherinnen und Besuchern auch in Zukunft ein unvergessliches Erlebnis bieten.

Karin Kob, Leiterin Public Relations der Römerstadt Augusta Raurica, freut sich über den Zuzug aus Basel: „Das Team von Augusta Raurica ist begeistert, dass das Basel Tattoo in den altehrwürdigen Ruinen der Römerstadt stattfinden wird. Mit von der Partie sind übrigens auch über 100 römische Legionäre, die am grössten Römerfest der Schweiz vom 26./27. August 2017 schon mal für das Basel Tattoo trainieren.“

Auch Erik Julliard, Produzent des Basel Tattoo, ist zufrieden mit dieser Lösung: „Ich bin beeindruckt von der Kulisse des Theaters in Augusta Raurica. Ein Grossteil der Infrastruktur ist bereits vorhanden, was für uns logistische Vorteile bringt. Ein bisschen Wehmut kann ich nicht abstreiten. Aber ich freue mich enorm auf die Herausforderung und auf die neue Ära in Augusta Raurica.“

Tickets Basel Tattoo 2018

Bereits ab heute Samstag, 1. April 2017, von 14.00 bis 15.00 Uhr steht im Basel Tattoo Shop an der Schneidergasse 27 in Basel ein erstes Kontingent an Tickets für das Basel Tattoo 2018 zu Verfügung. Die ersten 100 Käuferinnen und Käufer erhalten zudem für ihre Treue ein Cüpli. Das Basel Tattoo 2018 findet vom 18.-28. Juli statt.

Tickets Basel Tattoo 2017

Tickets für das Basel Tattoo 2017, können im Basel Tattoo Shop, über baseltattoo.ch oder bei Ticketcorner bezogen werden. Das Basel Tattoo 2017 findet vom 19.-29. Juli zum letzten Mal im Hof der Kaserne statt. (mgt)