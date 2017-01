Im Concept-i von Toyota reagiert das neue Interface Yui auf die Befindlichkeit des Fahrers, erlernt die Präferenzen und das Verhalten des Fahrers und kann so immer besser voraussehen, was der Fahrer will, was er braucht und wann er es braucht. Diese Lernfähigkeit fliesst auch in Assistenzsysteme ein, was deren Funktion immer besser werden lässt.