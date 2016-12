Das gilt auch für den zweiten streng limitierten Traum, der 2016 zum Test bereitstand: Den Jaguar F-Type Project7. Auf 250 Stück limitiert – davon nur 60 mit Linkslenkung – treibt der Project7 die Idee des F-Type-Roadsters auf die Spitze. Mit von Hand zu mon tierendem Stoffmützchen, gekürztem Scheibenrahmen und klassischem Rennwagen-Höcker am Heck. Dank überarbeitetem Fahrwerk, angepasster Aerodynamik und starker Keramikbremse hält der ursprünglich als Einzel stück gedachte Brite auch fahr dynamisch, was die Optik verspricht; nicht zuletzt dank 575 PS und 700 Nm aus dem 5-Liter-V8, die nur an die Hinter achse abgegeben werden – und dabei ein brachial lautes Konzert veranstalten.

Es war an einem herbstlichen Sonntagmorgen im Oktober. Das Mittelland wurde vom Regen beherrscht, doch für den Furkapass prophezeite die Wetter-App etwas Sonne. In Andermatt kann das Stoffdach runter, dafür gibt es Jacke, Mütze und Schal. Die kühle Luft weht um den Kopf, der V8 brüllt hemmungslos am Heck – und die noch feuchten Strassen fordern die Sinne am Steuer. Mehr klassisches, britisches Roadster-Feeling kann man in einem modernen Auto kaum erleben. Doch auch dieser Traum ist leider unerreichbar; der Neupreis lag bei 186 000 Franken – doch der Project7 ist ohnehin ausverkauft.