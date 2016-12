Bis zum 100-Jahre-Jubiläum in 2020 will Suzuki weiter wachsen; von 2,75 Millionen Autos 2015 auf 3,4 Millionen Fahrzeuge. Dabei hilft der Aufwind bei den kompakten SUV und kleinen Crossovern. Besonders im kleinsten Segment sieht man noch Potenzial – welches nun der Ignis erschliessen soll.

Ein Bekannter Name in der Suzuki-Welt; von 2000 bis 2007 hatten die Japaner bereits einen Kleinwagen unter diesem Namen im Angebot. Ein kompakter Crossover ist aber inzwischen deutlich erfolgsversprechender. „Mit dem LJ10 begründete Suzuki 1970 das Segment der kompakten Geländewagen. Der Ignis bringt dies nun in die Gegenwart“, erklärt Masao Fujitano, Sales-Director Suzuki Europe. Mit nur 3,70 Metern Länge gibt er sich äusserst kompakt, was ihn vor allem in engen Gassen in der Stadt sehr wendig macht. Auf kurzen Unebenheiten gibt sich der kleine Crossover ab und zu ein wenig holprig; allerdings standen bei der ersten Testfahrt noch Vorserien-Autos bereit. An der Abstimmung dürfte es also noch kleinere Änderungen geben.