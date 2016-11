Die Batterie mit 17,6 kWh Kapazität konnte daher sehr kompakt gestaltet werden. «Sie sitzt da, wo beim Benziner der Tank verbaut ist, und braucht keinen zusätzlichen Platz», erklärt Batterie-Entwickler Wolfgang Weber. Im Vergleich zum Vorgänger wurde sie um rund 20 Kilo leichter und wiegt nun noch 160 kg. «Eine riesige Batterie zu verbauen, macht keinen Sinn in diesem Auto. Wir wollten die Zuverlässigkeit und die Ladeleistung verbessern», so Weber. Mit einer Wallbox mit 32 Ampère Leistung ist der Smart in 45 Minuten zu 80% geladen. Das ist bis zu 50% schneller als beim Vorgänger; die Reichweite wuchs dagegen nur um rund 10%. An einer Haushaltsteckdose dauert es rund acht Stunden, um komplett zu laden – über Nacht wird die Batterie also auf jeden Fall voll. «Mit der Zeit laden die Kunden die Batterie weniger, sie lernen, mit der Reichweite umzugehen», weiss Weber. Dabei hilft die präzise Reichweitenangabe im Cockpit. Bei der ersten Testfahrt wirkte sie verlässlich und verunsicherte nicht mit grossen Sprüngen. Bei voller Ladung prognostiziert sie zwar eher konservativ nur rund 130 Kilometer elektrische Fahrt – doch das schafft man dafür auch auf jeden Fall.

Durch die im Unterboden verbaute Batterie, die dem Auto einen tiefen Schwerpunkt verleiht, und die kompakten Abmessungen wirkt der E-Smart in der Stadt sehr handlich. Wie seine Benziner-Brüder hat er einen sehr kleinen Wendekreis von 6,95 Meter und lässt sich damit fast auf der Stelle wenden. Hinzu kommt der spritzige Antrieb, der seine 160 Nm Drehmoment verzögerungsfrei zur Verfügung stellt. Maximal leistet der ebenfalls an der Hinterachse verbaute E-Motor 81 PS.

Im Cockpit verzichtet die Elektroversion auf grosse Änderungen gegenüber dem Benziner.

Gestartet wird konventionell per Schlüsseldreh, auch der AutomatikWählhebel bleibt derselbe. Die Bremswirkung des Elektromotors lässt sich im Gegensatz zu manch anderen E-Autos nicht manuell verstellen. Stattdessen wechselt man über einen simplen Knopf in den stromsparenden «Eco-Modus». Weitere Einstellmöglichkeiten erachtet man als zu kompliziert; im Smart kümmert sich die Elektronik um die Rekuperation. Wie bei einem Radar-Tempomaten behalten die Sensoren den Verkehr im Auge. Je nach Situation wird über die mechanische Bremse oder über den E-Motor gebremst, um möglichst viel Strom zurück zu gewinnen. Auf der Testfahrt wirkt dieses System sehr geschmeidig und fällt kaum auf. Die Möglichkeit, die Rekuperation selbst zu regeln, vermisst man nicht. Ziel erreicht.

In den USA und in diversen europäischen Märkten geht der Stromer-Smart schon im Frühjahr 2017 an den Start; vorerst aber nur mit 7,5 kW Ladeleistung. In der Schweiz muss man sich noch bis zum Herbst 2017 gedulden, bis der Smart electric drive, den es auch als Cabrio und Viertürer geben wird, auf den Markt kommt. Dann dafür aber auch ausschliesslich mit dem schnellen 22-kW-Lader, der das praktische Schnellladen ermöglicht.