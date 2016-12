«Allradantrieb und 300 bis 400 PS, das finden Sie in dieser Klasse zuhauf», sagt Jürgen Gagstatter, Chef-Ingenieur für die Performance-Modelle bei Ford. Abheben wolle man sich mit dem neuen Focus RS. Nicht mit fabelhaften Beschleunigungszeiten oder Rekordrunden. Sondern mit beeindruckender Traktion und einzigartigem Handling. Deshalb kommt der Sportler nun mit Handschaltung und, als einziger Focus überhaupt, mit Allradantrieb. «Dieses Auto kauft man für den Fahrspass», so der Ingenieur.

An den Allradantrieb stellte man bei Ford hohe Ansprüche. Ein Haldex-System, das erst bei Schlupf an der Vorderachse die Kraft an die Hinterräder senden kann, schied schon früh aus. Es würde zwar für viel Traktion sorgen, jedoch das Fahrverhalten nicht wie gewünscht verbessern. Die Kardanwelle, die die Kraft nach hinten leitet, dreht nun immer mit. An der Hinterachse sind gleich zwei Kupplungspakete verbaut. Sie können die Hinterräder innert 60 Millisekunden mit Kraft versorgen. Im Normalfall fährt der RS also trotzdem als reiner Fronttriebler, beispielsweise auf der Autobahn. Im Extremfall, was im Fahrbetrieb aber nie vorkommen wird, gelangt die Kraft ausschliesslich an die Hinterachse. Noch wichtiger: Da die Hinter räder individuell angesteuert werden, kann die Kraft der Hinterachse komplett auf ein Rad geleitet werden. Zudem dreht die Hinterachse um die 2 Prozentschneller als die vordere.