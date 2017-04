Das Pentagon veröffentlichte Videomaterial, das den Abschuss der Tomahawk-Raketen von US-Zerstörern zeigen soll. Die Raketen gelten als präzise. Das US-Militär sprach nach ersten Einschätzungen von erheblichen Schäden. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums bezeichnet den Angriff als "einmalige Massnahme". Es gebe derzeit keine Pläne für eine Eskalation.

"Nutzen für Extremisten"

Nach Angaben des Gouverneurs von Homs wurden beim Angriff Menschen getötet. "Es gibt Märtyrer, aber wir haben noch keine Bilanz der Märtyrer und Verletzten", sagte Talal Barasi der Nachrichtenagentur AFP. Auf dem Stützpunkt Al-Schairat nahe der Stadt Homs in Zentralsyrien seien mehrere Feuer ausgebrochen, die noch nicht unter Kontrolle seien.

Im Staatsfernsehen sagte Barasi, die Politik der syrischen Regierung werde sich nicht ändern. "Diese Angriffe waren nicht die ersten und ich glaube auch nicht, dass sie die letzten sein werden." Sie würden Extremisten wie der Terrormiliz Islamischen Staat (IS) nützen. Die syrische Opposition lobte den US-Angriff auf den Flugplatz als "sehr wichtige Reaktion".

Kritik an Russland

Es war das erste Mal, dass die USA in dem seit sechs Jahren andauernden Bürgerkrieg die syrischen Regierungstruppen attackierten, bisher hatten sie sich auf den Kampf gegen den IS konzentriert. US-Aussenminister Rex Tillerson erhob nach dem Luftangriff schwere Vorwürfe gegen Russland. Moskau habe in seiner Verantwortung versagt. Er verwies auf Zusagen Russlands, chemische Waffen in Syrien zu sichern und zu zerstören.

Der UNO-Sicherheitsrat hatte sich zuvor bei einer Sondersitzung in New York erneut nicht auf eine neue Syrien-Resolution verständigen können. Russland warnte die USA vor "negativen Konsequenzen" bei einem militärischen Eingreifen. "Alle Verantwortung bei einer militärischen Aktion liegt auf den Schultern von denen, die diese fragwürdige und tragische Unternehmung beginnen", sagte der stellvertretende russische UNO-Botschafter Wladimir Safronkow vor Journalisten im UNO-Hauptquartier in New York.