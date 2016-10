Aufgrund des Ausmasses dieser Angriffe sei davon auszugehen, dass "nur Russlands höchstrangige Regierungsverantwortliche diese Aktivitäten genehmigt haben können", erklärten am Freitag das Homeland-Security-Ministerium und das Amt des Geheimdienstkoordinators in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Diese Cyberattacken zielten darauf ab, "sich in den US-Wahlprozess einzumischen". Dabei handle es sich um Methoden, die für Russland nicht neu seien, hiess es in der Erklärung. Moskau habe "ähnliche Taktiken und Techniken eingesetzt, um die öffentliche Meinung in Europa und Eurasien zu beeinflussen".

Zugleich ging Washington davon aus, dass Wahlergebnisse bei der US-Präsidentenwahl am 8. November nur schwerlich von aussen manipuliert werden könnten - selbst wenn ein Staat dahinter stecke.

Moskau: Unsinn

Moskau wies die Vorwürfe aus Washington zurück. "Das ist wieder so ein Unsinn", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Homepage des russischen Präsidenten Wladimir Putin werde jeden Tag von mehreren zehntausend Hackern attackiert. "Viele dieser Angriffe werden auf US-Gebiet zurückverfolgt, aber wir machen nicht jedes Mal das Weisse Haus verantwortlich."

Russland stand schon in den vergangenen Monaten im Verdacht, hinter dem Cyberangriff auf die Parteizentrale der Demokraten zu stecken. Doch ist es nun das erste Mal, dass die US-Regierung diesen Vorwurf offiziell erhebt.

Die Anschuldigungen werden die ohnehin schon schwer angespannten Beziehungen beider Länder weiter belastet. Zu Beginn der Woche hatten die USA die Syrien-Gespräche mit Russland wegen der fortgesetzten heftigen Angriffe auf Aleppo abgebrochen. Die Streitkräfte des syrischen Machthabers Baschar al-Assad werden bei ihrer Offensive massiv von russischen Luftverbänden unterstützt.

US-Reaktion angekündigt

Ein US-Regierungsvertreter sagte, Washington werde auf die Cyberattacken reagieren, ohne dabei konkrete Massnahmen zu nennen. Gegenmassnahmen zum Schutz der US-Interessen würden "zu einer Zeit und an einem Ort unserer Wahl" erfolgen.

US-Regierungsvertreter hatten in der Vergangenheit gewarnt, dass Hackerangriffe auf US-Institutionen eine Antwort auslösen würden, entweder in Form diplomatischer oder wirtschaftlicher Sanktionen oder von Cyber-Gegenattacken.

Demokraten-Präsidentin trat zurück

Die Hackerangriffe auf die Demokraten hatten im Juli zur Veröffentlichung brisanter interner Mailwechsel durch die Website Wikileaks und dem Rücktritt der Parteivorsitzenden Debbie Wasserman Schultz geführt. Die E-Mails enthielten abfällige Kommentare über den in den Vorwahlen gegen die heutige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton unterlegenen Senator Bernie Sanders.

Clintons republikanischer Rivale Donald Trump sorgte nach Veröffentlichung der Mailwechsel für Empörung, als er Russland aufforderte, nun auch in das E-Mail-System Clintons einzudringen. Moskau solle die rund 30'000 Mails aus Clintons Zeit als Aussenministerin besorgen, die diese nicht hatte veröffentlichen wollen. Trump sagte wenig später, diesen Appell an Moskau habe er sarkastisch gemeint.

Für die Angriffe auf die Demokraten übernahm eine Hackergruppe namens "Guccifer 2.0" die Verantwortung. Die Gruppe veröffentlichte inzwischen auch Mails, die aus der von Ex-Präsident Bill Clinton geleiteten Clinton-Stiftung stammen sollen.

Zudem hatte es kürzlich auch Angriffe auf IT-Systeme regionaler US-Wahlbehörden gegeben. Laut den US-Behörden konnten diese Angriffe auf eine russische Firma zurückgeführt werden. Es sei aber noch unklar, ob die russische Regierung verantwortlich sei.