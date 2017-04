Mitch McConnell meint es ernst. Bis Ende der Woche, sagte der Fraktionschef der Republikaner im US-Senat am Wochenende, werde Neil Gorsuch Mitglied des Obersten Gerichtshof sein – Opposition der Demokraten hin oder her. Das Problem an dieser Kampfansage? Auch die Demokraten wollen aufs Ganze gehen. Nötigenfalls wird die Oppositionspartei die Bestätigung von Gorsuch (49) mit einem Filibuster zu verhindern versuchen – ein taktisches Manöver, in dem die Senatsminderheit es der Mehrheit verunmöglich, über eine umstrittene Sachfrage oder Personalie zu beraten und abzustimmen.

Ein Filibuster kann gemäss dem angestaubten Regelwerk der kleinen Parlamentskammer in Washington nur mit der Zustimmung von 60 Senatoren überwunden werden. Diese Bestimmung garantiert in der Praxis, dass wichtige Vorlagen von Demokraten und Republikanern unterstützt werden müssen. Bisher haben aber nur gerade 4 der 48 Mitglieder der demokratischen Senatsfraktion signalisiert, dass sie sich für Gorsuch einsetzen wollen.

Den Republikanern fehlen damit die notwendigen Stimmen, die Blockade der Demokraten aus dem Weg zu räumen. Bereits gab Fraktionschef Chuck Schumer den Ratschlag, den Kandidaten auszuwechseln. Wenn es Gorsuch nicht gelinge, 60 Stimmen zu erhalten, müsse Präsident Donald Trump einen neuen Kandidaten für den seit Februar 2016 freien Sitz am Obersten Gerichtshof nominieren, sagte Schumer.

«Nukleare Option»

Die Republikaner wollen von solchen Hilfeleistungen nichts wissen, auch weil sie von Gorsuch restlos begeistert sind. McConnell hat deshalb angekündigt, er werde die «nukleare Option» wählen und den Filibuster für sämtliche Richternominationen per Mehrheitsbeschluss abschaffen. Diese Befugnisse hat der Mehrheitsführer. Als die Demokraten noch die Mehrheit stellten, schafften sie auf Geheiss von Harry Reid bereits den Filibuster für die Bestätigung von Kabinettsmitgliedern und Bundesrichtern ab, weil sich die Republikaner weigerten, durch Präsident Barack Obama nominierte Bundesrichter-Kandidaten zu bestätigen.