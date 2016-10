10. Wie schlugen sich die Moderatoren?

Sie hatten immer wieder Mühe, die Debatte unter Kontrolle zu bringen und die Wählerinnen und Wähler zu Wort kommen zu lassen. Einmal verstrickte sich Martha Raddatz in ein kurzes Wortgefecht mit Donald Trump über die bevorstehende Offensive gegen die Terrormiliz IS in deren Hochburg Mossul. Das erinnerte an CNN-Journalistin Candy Crowley, die sich vor vier Jahren mit dem Republikaner Mitt Romney angelegt hatte. Was nicht nur positiv kommentiert wurde.