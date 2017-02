Nach ihrem Treffen im Weissen Haus sind der US-Präsident und sein japanischer Gast ausserdem zum Golfspielen in Trumps Luxusresort im Bundesstaat Florida verabredet.

Zum Auftakt seines USA-Besuches hatte Abe vor den Risiken eines Handelskonfliktes gewarnt. Die gegenwärtigen Handelsbeziehungen der beiden Länder seien eine "wahre Win-Win-Situation", sagte Abe vor seinem Treffen mit Trump. Die USA und Japan dürften nicht in die Handelskonflikte der 90er-Jahre zurückfallen, als der Streit um japanische Autoimporte die Beziehungen belastete.

"Unsere beiden Nationen waren damals gefangen im Nullsummen-Denken, wonach eine Nation Gewinne erzielt, während die andere Verluste hat", sagte Abe. Inzwischen sei aber klar, dass beide Seiten vom Handel profitierten. Sein Treffen mit Präsident Trump wolle er nutzen, um ein "Vertrauensverhältnis" aufzubauen.

Abe erinnerte daran, dass die meisten Autos der japanischen Marken Honda und Toyota, die in den USA verkauft werden, auch in den USA gebaut würden. Durch japanische Investitionen seien in den USA 840'000 Jobs geschaffen worden.

Japan gehört zu den Ländern, denen der neue US-Präsident unfaire Handelspraktiken vorgeworfen hat. Zum Ärger Japans hat Trump zudem dem geplanten Transpazifischen Freihandelsabkommen (TTP) eine Absage erteilt. Um Trumps Kritik zu begegnen, hat Abe Pläne für japanische Grossinvestitionen in den USA im Gepäck, darunter Projekte für Hochgeschwindigkeitszüge.