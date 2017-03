2 Die Rechnung

60 Milliarden Euro – dieser Betrag geistert seit einiger Zeit durch die Medien, wenn es darum geht, wie viel der Brexit die Briten kosten könnte. Der grösste Posten betrifft das EU-Budget. Der Finanzrahmen der EU, aus dem auch die umfangreichen Struktur-Projekte finanziert werden, gilt für fünf Jahre und läuft noch bis ins Jahr 2020. Die Briten haben diesem zugestimmt und müssen die eingegangenen Verpflichtungen erfüllen, so die Position von Brüssel.

Ebenfalls zahlen sollen sie für Pensionskassenforderungen von britischen EU-Funktionären. Die Brexit-Rechnung hat gewiss Potenzial, das Verhandlungsklima zu vergiften. Einige Stimmen in Grossbritannien wie zuletzt Aussenminister Boris Johnson oder Handelsminister Liam Fox fühlen sich nicht an die finanziellen Zusagen gebunden. Premierministerin Theresa May hat zwar in Aussicht gestellt, für die künftige Teilnahme an EU-Programmen zahlen zu wollen, aber keine «enormen Summen». Wer vor einem Gericht (wenn man sich auf eines einigen könnte) siegen würde, ist unklar.

3 Nordirland

Auf beiden Seiten des Ärmelkanals sind die Befürchtungen gross, dass der Brexit den Nordirlandkonflikt neu befeuern könnte. Denn nach einem EU-Austritt Grossbritanniens teilt eine EU-Aussengrenze Irland von Nordirland. Viele Nordiren, die mit 56 Prozent klar für einen Verbleib in der EU gestimmt haben, wollen genau das aber nicht: Eine befestigte Grenze, wie man sie während der knapp 40 Jahre aus den Zeiten des blutigen Konflikts kannte.

30'000 Menschen pendeln täglich zwischen den beiden Ländern. Mit dem Verlassen der Zoll-Union und dem EU-Binnenmarkt werden aber Kontrollen kaum zu vermeiden sein. In Brüssel und London ist zwar der Wille vorhanden, eine pragmatische Lösung zu finden. «Doch das heisst noch lange nicht, dass es einfach werden wird», so eine Quelle nahe am Dossier.

Stets akut abbruchgefährdet

Dieser erste Fahrplan für den Brexit kann aber leicht durcheinandergebracht werden. Der Abbruch der Gespräche hängt als Damoklesschwert stets über den Verhandlungen. Theresa May hat bereits angekündigt, dass sie bereit wäre, vom Verhandlungstisch aufzustehen, falls sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden ist. Zudem ist es wahrscheinlich, dass am Ende der zwei Jahre sämtliche der 27 nationalen Parlamente und das EU-Parlament dem Deal zustimmen müssen.

Wird diese Hürde nicht genommen, droht der ungeregelte Austritt. Denkbar wäre dann, dass vom einen auf den anderen Tag keine Flugzeuge mehr landen könnten, sich am Hafen in Dover die Lastwagen kilometerweit stauen werden und Londoner Banken keine Geschäfte mehr für ihre europäischen Kunden abwickeln könnten. Diese Vorstellung, so EU-Chef-Verhandler Barnier, «ist nicht unser Szenario».