Das IS-Propagandaorgan Amak berichtete von mehreren Selbstmordattentaten gegen die Angreifer.

Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi erklärte in einer kurzen Fernsehansprache, die Stunde des Sieges sei gekommen. Er rief die Bürger von Mossul dazu auf, mit den irakischen Streitkräften zu kooperieren. 2016 werde das Jahr sein, in dem der IS besiegt werde, sagte Al-Abadi.

Vorbehalte gegenüber Bagdad

Der IS hatte bei seinem Einmarsch in Mossul vor mehr als zwei Jahren unter der sunnitischen Bevölkerung Rückhalt gefunden - gegen das mehrheitlich schiitische Machtzentrum in der Hauptstadt Bagdad.