GUANTANAMO: 185 Häftlinge aus dem berüchtigten Lager hat Obama in seiner Amtszeit freigelassen oder in andere Länder verlegen lassen. Knapp 20 könnten in den nächsten Tagen noch folgen. Sein Versprechen, das Lager, das mit Folter und Unrecht in Verbindung gebracht wird, binnen eines Jahres zu schliessen, konnte Obama nicht einhalten. Der Widerstand der konservativen Republikaner war zu gross.

OBAMACARE: Weniger als neun Prozent aller Amerikaner sind derzeit noch ohne Gesundheitsversorgung. Bei Obamas Amtsantritt lag diese Quote noch bei 15,4 Prozent. Mit seinem "Affordable Care Act", besser bekannt unter "Obamacare", schaffte der Präsident eine kleine soziale Revolution. Diese ist jedoch in Gefahr. Sein Nachfolger Donald Trump will einen Grossteil wegen zu hoher Kosten abschaffen, feilt aber noch an einem Ersatz.