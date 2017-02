Zum Tagesanbruch schlugen die Trommeln wieder und die Gläubigen strömten zum Lal-Shahbaz-Qalandar-Schrein in Pakistan, in dessen Innenhof sich am Abend ein Selbstmordattentäter des «Islamischen Staates» in der Menge der Besucher in die Luft gesprengt hatte: Mindestens 80 Menschen starben und über 200 wurden verletzt – ein Grossteil der Opfer waren Frauen und Kinder. Gestern begann Pakistan mit landesweiten Anti-Terror-Razzien, bei denen mindestens 44 Menschen getötet wurden. Gleichzeitig schloss es die Grenze zu Afghanistan und gab dem Nachbarland die Schuld an den Terrorattentaten der vergangenen Tage.

«Jeder Tropfen des Blutes unserer Nation soll gerächt und sofort gerächt werden. Es gibt keine Zurückhaltung mehr», erklärte Pakistans mächtiger Armeechef Qamar Javed Bajwa, der den Posten seit November 2016 innehat. Zudem bestellte das Militär afghanische Diplomaten in der Hauptstadt Islamabad ein, um die Auslieferung von 76 Terroristen zu verlangen, die das Land angeblich beherbergt.

Die Beziehungen zwischen Pakistan und Afghanistan befinden auf einem neuen Tiefpunkt: Pakistan hat in den vergangenen sechs Monaten fast 600 000 afghanische Flüchtlinge ausgewiesen – angeblich aus Sicherheitsgründen. Doch das vom Krieg heimgesuchte Afghanistan ist nicht in der Lage, die Zurückgeschickten zu versorgen, die zum Teil über 30 Jahre in Pakistan gelebt und dort gearbeitet haben.

Pakistan unterstützt die Taliban

Afghanistan macht Pakistan bereits seit Jahren für Terrorattentate in seinem Land verantwortlich und wirft der Regierung in Islamabad vor, die aufständischen Taliban zu unterstützen, um so indirekt Kontrolle über Afghanistan zu haben. Pakistans Retourkutsche, dass Afghanistan Terroristen beherberge, die in Pakistan Schaden anrichten, ist allerdings als offener Affront gegen den Nachbarn zu verstehen. Immerhin konnte sich Al-Kaida-Chef Osama Bin Laden jahrelang in Pakistan aufhalten, nachdem er 2002 aus Afghanistan geflohen war.