Diese Frage stellt sich doch immer in besiedelten Gebieten.

Sehen Sie, der IS hat in Mossul ein Gesundheitswesen sowie ein Schulwesen betrieben und Ordnungshüter bezahlt. Wichtige IS-Leute sind also nicht zwingend Teil des militärischen Apparats. Wenn aus der noch ansässigen Bevölkerung Klagen zu vernehmen sind wie «Der IS hat uns drangsaliert», dann frage ich: Warum seid ihr nicht vorher gegangen? Auch die Zahlen sprechen dafür, dass Teile der Bevölkerung nicht opponierten. 2000 IS-Kämpfer standen in Mossul zuletzt einer Bevölkerung von 400'000 gegenüber. Wie sollen 2000 Kämpfer 400'000 Menschen kontrollieren?

Mittels Einschüchterung und Terror zum Beispiel. War denn eine Flucht aus dem Gebiet des «Islamischen Staats» überhaupt uneingeschränkt möglich?

Eine Flucht aus Mossul war und ist bis heute möglich. Doch um zu verstehen, warum gerade in Mossul die Unterstützung für den IS gross war, muss man in der Geschichte etwas zurückgehen: 2003 ist die US-Regierung unter George Bush im Irak einmarschiert und hat die Sunniten entmachtet. Die Schiiten hatten fortan mit Unterstützung der Amerikaner das Sagen. Die Bevölkerung Mossuls war mehrheitlich sunnitisch, genauso wie die ehemaligen Militärkader unter Saddam Hussein, die im Gefängnis mit den islamistischen Extremisten zusammenkamen. Aus ihren Reihen entstand später die al-Kaida in der Levante und aus dieser schliesslich die Terrormiliz IS.

Die Schlacht um Mossul fordert jedenfalls viel Leid. Wird sie denn wenigstens Erfolg haben und den IS von der Landkarte tilgen?

Die Offensive ist falsch konzipiert: Die von den Amerikanern angeführte Allianz nutzt für ihre Luftschläge neben den Kampfflugzeugen A-10A vor allem mit Maschinenkanonen und Lenkwaffen ausgerüstete Apache-Kampfhelikopter. Damit kann man in einem dicht besiedelten Gebiet wie Mossul einen in den Häusern verschanzten Gegner nicht zielgenau bekämpfen. Vielmehr führt es zu eben zu den vielen Toten unter der Bevölkerung. Doch auch am Boden läuft vieles falsch. Die Bodenoffensive läuft so, wie sie immer abläuft, wenn man Einheimische in den Kampf vorschickt. Diese sind im vorliegenden Fall nicht nur mangelhaft ausgebildet, sondern teilweise auch mangelhaft bewaffnet. Einen Gegner wie den IS auszuhebeln, benötigt viel Zeit und führt unter den irakischen Truppen zu hohen Verlusten.