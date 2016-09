FARC-Kommandeur Iván Márquez überreichte den Bewohnern des Dorfes Bojayá am Donnerstag eine schwarze Christusfigur als Symbol der Versöhnung. "Wir wollten niemals so schrecklichen Schaden anrichten", sagte der Chefunterhändler der FARC bei den Friedensgesprächen.

Bei Gefechten mit rechten Paramilitärs 2002 detonierte ein Sprengsatz der Rebellen in der Kirche von Bojayá, in der die Dorfbewohner Schutz gesucht hatten. Bei dem Angriff kamen 79 Zivilisten ums Leben, über 100 Menschen wurden verletzt.

Am Montag unterzeichneten Präsident Juan Manuel Santos und FARC-Chef Rodrigo «Timochenko» Londoño das Friedensabkommen, am Sonntag stimmen die Kolumbianer in einem Referendum über den Vertrag ab. Die Regierung und die FARC werben dieser Tage im ganzen Land für eine Zustimmung zu dem Abkommen.