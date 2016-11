Furcht vor weiterem Hochwasser

Die Hochwasser-Gefahr sei noch nicht gebannt, sagte Premierminister Matteo Renzi am Morgen beim Besuch des Einsatzzentrums des Zivilschutzes in Turin. "Wir erwarten noch Hochwasser in Asti und Alessandria."

Zahlreiche Brücken und Strassen blieben in den betroffenen Regionen im Nordosten des Landes auch am Freitag gesperrt, Schüler und Studenten mussten vielerorts Zuhause bleiben. Der Zivilschutz meldete Erdrutsche. Ein Video zeigte, wie zwischen zwei Häusern in der Gemeinde Rezzo in Ligurien ein Wasserfall niederging. Für die Provinz wurde der Notstand verhängt, teilte der Zivilschutz mit.

Mindestens 400 Menschen seien allein in den Provinzen Cuneo und Turin obdachlos, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Mehrere Dörfer waren von der Aussenwelt abgeschnitten. Wegen des drohenden Hochwassers hatte sogar der Süsswarenhersteller Ferrero aus Sicherheitsgründen seine grösste italienische Produktionsstätte in Alba nahe dem Fluss Tanaro geschlossen.

Erinnerungen an Flut von 1994

Italien wird immer wieder von Hochwasser heimgesucht. In den Gemeinden am Tanaro weckten die neuen Überschwemmungen Erinnerungen an eine Flutkatastrophe vor 22 Jahren. Auch die Zeitungen stellten am Freitag Bezüge her zu der Flut im Jahr 1994, als 64 Menschen starben.

"Im Piemont und in Ligurien kehrt der Alptraum der Flut zurück", schrieb "La Repubblica". Der Bürgermeister der Gemeinde Garessio, Sergio Di Steffano, hatte bereits am Donnerstag gesagt, die Situation nähere sich der in den 90er Jahren.

Regen und Gewitter gingen auch über der Hauptstadt Rom nieder. Es habe Behinderungen im Verkehr gegeben, berichtete Ansa. Über Schäden wurde nichts bekannt.