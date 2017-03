"Egal wie diese Wahl heute ausgeht, der Geist wird nicht wieder zurück in die Flasche gehen", sagte Wilders bei der Stimmabgabe in einer Schule in Den Haag. "Die patriotische Revolution wird bleiben."

"Wir haben dieser Wahl unseren Stempel aufgedrückt. Jeder redet über unsere Themen", erklärte er mit Blick auf die Debatten über Migration und den Islam. Der Wahlkampf sei grossartig gewesen und der Einfluss seiner Freiheitspartei (PVV) nahezu täglich gewachsen.

Die Abstimmung in den Niederlanden ist der Auftakt zu insgesamt drei Parlamentswahlen in EU-Gründungsstaaten in diesem Jahr, die vor allem von einem Erstarken populistischer und nationalistischer Parteien gekennzeichnet sind.

Ministerpräsident Mark Rutte bezeichnete die Wahl in seinem Land als Viertelfinale im Kampf gegen den "verkehrten Populismus". Das Halbfinale werde im Mai in Frankreich bei der Präsidentschaftswahl ausgetragen, das Finale im Herbst in Deutschland.

Schwierige Regierungsbildung erwartet

Umfragen zufolge konnte Ruttes liberal-konservative Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) in der Wählergunst zulegen und vor dem Islamfeind und Euro-Gegner Wilders leicht in Führung gehen. Wilders PVV, die lange wie die sichere Siegerin aussah, hat seit Jahresbeginn deutlich an Zustimmung verloren.

Herbe Verluste werden der sozialdemokratischen Arbeiterpartei (PVDA) vorhergesagt, dem Juniorpartner in Ruttes Regierung. Über ein Drittel der Wähler gab sich in den Umfragen aber noch unentschieden.

Einen klaren Sieger wird die Abstimmung unter den Dutzenden Parteien nicht erbringen. Bis zu 15 haben die realistische Chance, ins Parlament einzuziehen. Keine dürfte 20 Prozent der Stimmen erhalten. Mindestens vier Parteien werden daher eine Koalition bilden müssen, um eine Mehrheit im Parlament zu erreichen und die Regierung bilden zu können.

Erste Prognosen gibt es unmittelbar nach Schliessung der Wahllokale um 21.00 Uhr. Ab 22.00 Uhr sind erste Ergebnisse zu erwarten. Mit dem Endergebnis wird aber erst in den frühen Morgenstunden des Donnerstags gerechnet.