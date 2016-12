1. Die Truppen von Baschar al-Assad haben wieder die Kontrolle über ganz Aleppo übernommen. Ist dies eine Vorentscheidung im Syrien-Krieg?

Das Regime kontrolliert jetzt die sechs grössten Städte des Landes. Dort lebt die grosse Mehrheit der Bevölkerung. Um die Bedeutung der nordsyrischen Millionenstadt zu verstehen, sei daran erinnert, dass die Rebellen mit westlicher Unterstützung Aleppo erobern und dort – wie einst die libysche Opposition in Bengasi – eine Gegenregierung installieren wollten. Sie hofften, dass das Regime in Damaskus ohne Aleppo zusammenbrechen würde. Diese Gefahr bestand bis zum Sommer letzten Jahres. Das erkannten die Russen und intervenierten mit aller Macht. Mit den bekannten Ergebnissen. Weitergehen wird der Krieg dennoch. Abzuwarten bleibt, ob sich die Rebellen von ihrer strategischen Niederlage erholen werden.

2. Die Meinung ist schnell gemacht: Assad ist der Böse, die Rebellen die Guten. Stimmt das so?

Dass Baschar al-Assad ein Kriegsverbrecher ist, steht ausser Frage. «Die Guten» sind die Rebellen deshalb noch lange nicht. Auch sie haben Kriegsverbrechen gegangen. Aus westlicher Sicht höchst bedenklich ist es, dass der Kaida-Ableger Nusra-Front den bewaffneten Kampf in Syrien dominiert und in Zukunft noch dominanter auftreten wird. Bekanntlich hat es der Westen versäumt, zu Beginn des Aufstandes die gemässigten Kräfte nachhaltig zu stärken. Es wurde taktiert und laviert und schliesslich der Türkei, Katar und Saudi-Arabien gestattet, extremistische Kräfte massiv mit Waffen zu unterstützen. So heizte man den regionalen Stellvertreterkrieg weiter an – einen Krieg, in den Russland mit all seiner Rücksichtslosigkeit nun eingegriffen hat und zunächst einmal vollendete Tatsachen geschaffen hat. Dabei hatte der Westen schon vor gut drei Jahren, nach den Giftgasmassakern in Damaskus, die Gelegenheit zu einer militärischen Intervention. Hätte Obama damals gehandelt, wäre Assad heute vielleicht nicht mehr an der Macht.

3. Was kann der Westen jetzt noch machen?

Endlich ehrlich sein und wiedergutmachen. Weder dem Westen noch dem Osten ging und geht es in diesem Konflikt vorrangig um das Wohl von Zivilisten. Alle Parteien verfolgen in Syrien geostrategische Interessen. Russland hat gehandelt. Brutal. Zynisch. Und der Westen hat ein Eingreifen versäumt. Jetzt stehen wir in der Schuld der syrischen Zivilisten, den Flüchtlingen. Da wir ihnen, mit einem beherzten Eingreifen, nicht in ihrer Heimat helfen konnten, müssen wir es jetzt dort tun, wo sie sich aufhalten. Mit Schuldzuweisungen und lauter Empörung kommen wir nicht weiter.

4. Besteht nach der Schlacht um Aleppo die Chance, dass in dem Land mittelfristig wieder Frieden einkehrt?

Nein. Anstatt Frieden könnte womöglich eine Art Friedhofsruhe einkehren. So wie einst in Tschetschenien nach der russischen Intervention. Vieles wird von der zukünftigen Nahost-Politik von Donald Trump abhängen. Seine mutmassliche Weigerung, die Rebellen zu unterstützen, hat die Schlacht um Aleppo mit beeinflusst, den Assad-Truppen viel Oberwasser verliehen. Eine politische Lösung des Konfliktes ist nach der verheerenden Niederlage der Rebellen noch schwieriger geworden. Ihre Kapitulation war und ist auch eine schwere Demütigung. Und Zugeständnisse sind von Gedemütigten genauso wenig zu erwarten wie Barmherzigkeit und Toleranz von den Siegern.

5. Assads Truppen beherrschen nun ganz Ost-Aleppo. Was haben die Bewohner zu befürchten?

Wie es aussieht, konnten die meisten Zivilisten Ost-Aleppo bereits in den letzten zwei Wochen verlassen. Gegenwärtig sind nur noch die Familienangehörigen von Rebellen im Osten der Stadt. 6000 von ihnen wurden bereits evakuiert. Dass es dabei Verzögerungen gäbe, die Parteien zusätzliche Forderungen stellen würden, war zu erwarten. Für Berichte über Massaker an Hunderten von Zivilisten gibt es bisher keine Bestätigung. Das heisst aber nicht, dass es nicht zu Gräueltaten gekommen ist. Zweifellos: Der Krieg um Aleppo war und ist auch ein Propaganda-Krieg, mit vielen sogenannten «Fake-News» auf beiden Seiten. Nicht jede Twitter- oder Facebook-Botschaft aus Aleppo darf daher für bare Münze genommen werden. Festzuhalten ist, dass den Assad-Truppen und seinen Schiiten-Milizen auf der einen und den Dschihadisten auf der anderen Seite jede Schandtat zuzutrauen ist.

6. Wie sieht es mit der medizinischen Versorgung der Bevölkerung aus? Wird Russland Medikamente

schicken?

Die russischen Medien legen in ihrer zynisch anmutenden Berichterstattung über den Krieg in Aleppo grossen Wert auf die «Barmherzigkeit» ihrer Hilfsorganisationen. Auch sie verteilen Hilfsgüter und Medikamente, was propagandistisch gross ausgeschlachtet wird. Vor kurzem kamen russische Ärzte und Krankenschwestern bei einem Artillerieangriff auf ein Feldlazarett in Aleppo ums Leben. Die russische Hilfe reicht aber bei weitem nicht aus. Und wegen der russischen Luftangriffe erreichte westliche Überlebenshilfe vielerorts nicht die notleidenden Zivilisten.

7. Unzählige Zivilisten sind auf der Flucht. Droht dem Westen eine neue Flüchtlingswelle?

Zunächst einmal nicht. Die meisten der aus Ost-Aleppo geflüchteten Familien wollen in der Region bleiben. Einige sind sogar in ihre Häuser zurückgekehrt. Die Türkei hat angekündigt, ein neues Flüchtlingslager zu bauen, was bekanntlich nicht ausschliesslich aus Mitleid und Barmherzigkeit getan wird. Erdogan ist noch immer eine Art «Schleusenwärter» in Sachen Flüchtlinge. Er kann ihren Zustrom nach Europa drosseln oder das Gegenteil tun, wenn er nicht bekommt, was er will. Viel wird davon abhängen, wie schnell der gesamten Bevölkerung von Aleppo in den nächsten Wochen und Monaten geholfen wird. Im Norden Syriens ist es bitterkalt. Erst im April ist dort der Winter vorbei.