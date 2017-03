Wiedersehen mit den «Foto-Helden»

Als ihr Telefon im Verlaufe des Tages unentwegt zu klingeln beginnt und sie Mails und Anrufe aus aller Welt erhält, realisiert sie langsam, was geschieht. «Es war sehr schwierig für mich in diesem Moment. Ich dachte an meine 16-jährige Tochter, die zu dieser Zeit in der Schule war, und an meine Eltern in Tiflis.» Am späten Abend, als sie vom Flughafen endlich zu Hause ist, beginnt sie, die Nachrichten zu durchforsten, und stösst überall auf ihre Fotos. «Ich wollte unbedingt und so schnell wie möglich wissen, wer die Menschen darauf sind und wie es ihnen geht», so Kardava. Doch bis sie Genaueres erfährt, dauert es.

Heute hat sie sämtliche ihrer «Foto-Helden», wie Kardava sie nennt, wieder getroffen. Das war ihr das wichtigste Anliegen überhaupt. Am Sonntag das erste Mal Nidhi Chaphekar, der Frau mit dem zerfetzten Hemd. Kardava: «Als mir Nidhi gesagt hat, dass sie nach Belgien an die Trauerfeier kommt und mich sehen und mit mir den Tag verbringen wolle, war das der glücklichste Moment in meinem Leben.» Denn unter den vielen Reaktionen, die sie erhalten hatte, waren auch einige, die ihr vorwarfen, respektlos zu sein und vom Leid dieser Menschen zu profitieren. «Das war für mich sehr schwierig», so die zierliche Georgierin. Auch wenn sie äusserlich keine Verletzungen davontrug, sei auch sie beschädigt worden. Der 22. März 2016 und die Bilder dieses Tages seien ein Albtraum, der nicht zu Ende gehe und an den sie sich jeden Tag erinnere. Dass ihr Nidhi Chaphekar versicherte, sie habe das Richtige getan, und dass sie ihr sogar dankbar sei, war für sie eine grosse Erleichterung.