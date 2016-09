"Wir haben es noch nicht geschafft", sagte Präsident Barack Obama in Hangzhou. Es gebe noch tiefe Meinungsverschiedenheiten. "Wenn die Russen nicht Zugeständnisse machen, die Gewalt zu reduzieren und die humanitäre Krise zu lindern, wird es schwierig, die nächste Phase zu erreichen", sagte Obama.

Er verteidigte die Verhandlungen mit Moskau: "Unsere Gespräche mit den Russen sind der Schlüssel, denn wenn die Russen nicht wären, könnten Assad und sein Regime ihre Offensive nicht aufrechterhalten." Die russische Luftwaffe bahnt mit ihren Angriffen den syrischen Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad den Weg.

Für Montag sei das nächste Treffen der Vertreter beider Seiten geplant. Russlands Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow bestätigte, dass eine Vereinbarung in Reichweite sei. "Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Gespräche scheitern", sagte er.

Waffenruhe für Hilfslieferungen

Eine Waffenruhe soll insbesondere dazu führen, die syrische Bevölkerung mit Hilfslieferungen zu versorgen. Der Vereinbarung zufolge soll Russland die syrische Luftwaffe davon abhalten, von der Opposition gehaltene Gebiete zu bombardieren, schrieb der US-Sondergesandte für Syrien, Michael Ratney, in einem auf Samstag datierten Brief an die Opposition.

Zudem solle eine Versorgungsroute für die umkämpfte Grossstadt Aleppo freigehalten werden. Zuletzt hatte sich der russische Präsident Wladimir Putin zuversichtlich über die Gespräche mit den USA geäussert.

Militärvertreter beider Seiten treffen sich bereits seit Wochen, um eine Vereinbarung auszuarbeiten. Russland unterstützt den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad unter anderem mit Luftangriffen auf Aufständische.

Eine von den USA geführte Koalition hilft dagegen gemässigten Rebellen und Kurden im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Nach Angaben des US-Präsidialamts werden Obama und Putin wahrscheinlich zu informellen Gesprächen am Rande des Gipfeltreffens der führenden 20 Industrie- und Schwellenländer (G20) zusammenkommen.

Türkei eröffnet zweite Front

Die Türkei rückte unterdessen erneut mit Panzern in Syrien ein. Nach Rebellenangaben unterstützten die türkische Soldaten die Aufständischen der Freien Syrischen Armee (FSA) in ihrem Kampf gegen die IS-Miliz in der Ortschaft al Rai etwa 55 Kilometer westlich von Dscharablus. Damit nahmen die von der Türkei unterstützten Kämpfer den IS von zwei Seiten in die Zange.

In der vergangenen Woche hatte die Türkei in Dscharablus ihre erste grössere Offensive in Syrien begonnen. Die Regierung in Ankara will einen 90 Kilometer breiten Korridor schaffen, in dem weder der IS noch die Kurden das Sagen haben.

Die Offensive der Türkei hat im Westen - allen voran in den USA - Besorgnis ausgelöst. Die Kurden-Miliz YPG ist ein Verbündeter der USA im Kampf gegen den IS. Die türkische Regierung befürchtet dagegen ein Erstarken der Kurden auch im eigenen Land.