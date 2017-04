Kurz darauf wurde ein selbstgebauter Sprengsatz in der U-Bahnstation am Wosstanija-Platz in der Petersburger Innenstadt gefunden und rechtzeitig entschärft, wie die russischen Anti-Terror-Behörden mitteilten. Laut russischen Behörden starben elf Menschen bei der Explosion. 45 Verletzte seien im Spital, erklärte die Anti-Terror-Behörde.