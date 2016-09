In der heissesten Zeit im sonnenverwöhnten Griechenland bringt der typische Nordwind eine willkommene Abkühlung auf der Kykladen-Insel Paros, auf der gerade Hochkonjunktur herrscht: Touristen aus aller Welt vertrödeln ihre Tage am Strand, flanieren in den malerischen Gässchen oder versuchen sich in den diversen Wassersportangeboten. Der wolkenlose Himmel, das kristallklare Wasser, die im traditionellen Blau-Weiss gehaltenen Häuschen: Eine Ferienkulisse, die aus einem Hochglanzmagazin stammen könnte.

Der Vermessungsingenieur Alexandros Bregu hat momentan keine Zeit dafür. Er steht auf einem Feld auf der Ostseite der Insel. Vor sich ein Tachymeter für die Vermessung des Feldes, die Sonnenbrille in die Haare gesteckt. Seit Stunden steht er schon in der prallen Sonne. Das Meer ist nicht weit weg. «Am liebsten würde ich auch gleich reinspringen», sagt er. Nach den Vermessungen muss Alexandros aber gleich zurück ins Büro nach Paroikia, dem Hauptort der Insel, er hat noch Termine.

Gewagter Neubeginn

Der 31-Jährige hat vor sechs Jahren seine Studien in Athen beendet und daraufhin in einem grossen Unternehmen gearbeitet. Sein Lohn sei zwar nicht schlecht gewesen, sagt Alexandros. Nach Abzug aller Abgaben, die in diesen Jahren stark anstiegen, sei aber kaum etwas übrig geblieben. Er beschloss deshalb vor einem Jahr, nach Paros zurückzukehren und sich selbstständig zu machen. Momentan lebt er, wie viele andere in seinem Alter, wieder bei seinen Eltern. «Am Anfang war es schwierig. Ich habe wenig Aufträge erhalten, und musste zudem die Preise sehr drücken», erzählt er. Seit letztem März hat er ein kleines Büro gemietet und versucht, im Geschäft Fuss zu fassen. Neben den Vermessungen erledigt er Bewilligungen und hilft seinen Kunden bei verfahrenstechnischen Fragen. Der Schritt in die Selbstständigkeit ist ein gewagter in Griechenland: «Die Unterstützung von staatlicher Seite ist gleich null», sagt Alexandros. Die horrenden Abgaben würden junge Leute davon abschrecken, die rechtliche Unsicherheit tut ihr Übriges. Das Verhalten des Staates sei alles in allem kontraproduktiv – und das in einem bereits schwierigen wirtschaftlichen Umfeld.

Im letzten Sommer hatte Alexandros sein Hobby, die Musik, vorübergehend zum Haupterwerb gemacht und trat mit seiner Band auf: «Davon konnte ich wenigstens im Sommer leben.» Dank dem Tourismus gab es eine grosse Nachfrage nach Live-Musik, sodass sie fast jeden zweiten Abend einen Auftritt hatten. Auch in diesem Sommer ist die Band unterwegs, allerdings viel seltener, da Alexandros jetzt mehr im Büro absorbiert ist. Die Musik ist wieder zum Hobby geworden.

Florierender Tourismussektor

Der florierende Tourismus ist das Glück im Unglück für Griechenland. Inmitten des schlimmsten wirtschaftlichen Einbruchs seit dem Zweiten Weltkrieg hat der Sektor in den letzten zwei Jahren Fahrt aufgenommen und generiert grössere Umsätze als je zuvor. Mittlerweile macht er über 18 Prozent des BIPs aus, mit einer saisonalen Beschäftigung für bis zu 700 000 Personen. Die Einnahmen beliefen sich im letzten Jahr auf 15 Milliarden Euro und für dieses Jahr wird sogar mit einer Steigerung gerechnet: Bis zu 27 Millionen Besucher werden erwartet.