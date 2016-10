Am Donnerstag scheiterte dieser teilweise Rettungsplan allerdings. Das zuständige Konkursamt Brugg und Andreas Lütschg wurden sich beim Preis für das Inventar am Firmensitz und an den Baustellen nicht einig – die Preisvorstellungen lagen viel zu weit auseinander, wie der Konkursamtsleiter Christoph Fuhrer der az sagte. Es ging um einen sechsstelligen Betrag. Das sorgte nun für Ärger und Frust bei den Mitarbeitern. Und nicht nur das: Nun wurde auch bekannt, dass die Eigentümer die zwei Parzellen umfassende Firmenliegenschaft am Steiächerweg noch am Freitag zuvor veräussert hatten.

Werner Marti: "Mein persönlicher Beitrag"

Recherchen der az zeigen: Bei der neuen Besitzerin der Liegenschaft handelt es sich um die J&W Verwaltungs AG aus Glarus. Sie gehört Ex-Preisüberwacher Werner Marti, der seit 1999 Verwaltungsratspräsident der Fäh Maschinen und Anlagenbau AG in Glarus ist, die Andreas und Melchior Lütschg gehört, und seit April 2015 in selber Funktion für die H. Erne Metallbau AG tätig war. «Um die Liegenschaft für die Auffanggesellschaft zur Verfügung zu stellen, habe ich mich bereit erklärt, diese am 21. September auf die J&W Verwaltungs AG zu übertragen», bestätigt Marti. «Dies war mein persönlicher Beitrag, um zumindest bei Konkurseröffnung eine Auffanglösung zu bieten.»