Dani (Namen geändert) ist «Marken-geil» und Tom kaufsüchtig, aber beiden fehlt es zur Stillung ihrer Gelüste am nötigen Kleingeld. Was angesichts ihres Alters auch nicht verwunderlich ist. Dani war 19 und Tom 20, als sie Ende November 2015 abends einer Villa im Unteren Aaretal einen Besuch abstatteten. Die Besitzer weilten in den Ferien, was auf Facebook ersichtlich war; der Hausschlüssel war draussen unter einer Zierfigur deponiert, was Dani wusste, weil seine Mutter in der Villa putzte.

Bei ihrem Besuch kamen die zwei Kumpel voll auf ihre Rechnung. Sie fanden reichlich, was ihr Herz begehrte – alles vom Feinsten. Omega-Uhren; Schmuckstücke von Wellendorff, Cartier, Bulgari, Chopard; Gürtel, Schals, Koffer von Burberry und Louis Vuitton; Reisetaschen von Aston Martin; Schuhe von Valentino und High Heels von Christian Laboutin; 19 Sonnenbrillen von Chanel, Cavalli, Gucci... 80 Gegenstände im Gesamtwert von 252 000 Franken transportierten sie ab. Die Ware bunkerten sie hauptsächlich im Personalzimmer, das Tom an seinem Arbeitsplatz hat.

Eine Kollegin, der gegenüber die beiden den Coup erwähnt hatten, bekam ein schlechtes Gewissen und ging zur Polizei. So wurden Tom und Dani rund vier Wochen nach der Tat festgenommen. 27 Tage sassen sie in U-Haft, legten ein vollumfängliches Geständnis. Überdies kam heraus, dass sie bereits Anfang November einmal in die Villa eingestiegen waren, damals aber «nur» einen Gürtel und drei Schals im Gesamtwert von 1000 Franken mitgenommen hatten.

Der grösste Teil des Deliktsgutes konnte beigebracht werden. Allerdings waren mehrere Gegenstände in keinem guten Zustand mehr, so dass die Versicherung den Geschädigten insgesamt 90’000 Franken erstattete. Angeklagt des Diebstahls und Hausfriedensbruchs forderte der Staatsanwalt für die beiden Täter bedingte Freiheitsstrafen von 18 Monaten sowie 5000 Franken Busse.

Angeklagter wird Frau

Ein feingliedriger blonder Jüngling mit modischem Haarschnitt, in schwarzen Anzug, weissem Hemd, und smartem Schal – das ist Tom. Eine schlanke junge Frau mit langem blonden Haar, blassem Teint, dunkeln Lidschatten, die Lippen diskret aber perfekt geschminkt, künstliche Fingernägel, in schwarzen Jeans und grauem Langarm-Shirt – das ist Dani. Gerichtspräsident Cyrill Kramer spricht «sie» noch mit «Herr» an; der Antrag auf Anerkennung der Geschlechtsumwandlung ist noch hängig. In einem Monat steht bei Dani die grosse Operation an. An einer Privatschule kaufmännisch ausgebildet, ist Dani arbeitslos. Bis zum Abschluss der Geschlechtsumwandlung sei er nicht vermittelbar.

Kleinlaut aber bereitwillig gaben beide Beschuldigten Auskunft. Tom, der seine Lehre erfolgreich abgeschlossen hat und von seinem Arbeitgeber sehr gelobt wird, betonte, wie sehr es ihm leid tue. Es sei ein spontaner Entschluss gewesen, aus einer Laune heraus, «wir haben nichts studiert.» Ob er überrascht gewesen sei, als er fast vier Monate nach der Tat morgens um 7 Uhr von der Polizei aus dem Bett geholt wurde. «Ich hatte schon immer wieder gedacht, dass das passieren könnte.»

Auch noch «richtig machen»

Dani bestätigte, dass das geschädigte Ehepaar kurz nach der Tat zu seinen Eltern zum Essen gekommen sei und ihnen das Herz ausgeschüttet hätte: «Es wurde am Tisch spekuliert, ob vielleicht die Handwerker, die mit einem Umbau an der Villa beschäftigt waren, dahinter gesteckt haben.» Geplant, so Dani weiter, hätten sie den Diebstahl nicht. «Nachdem es beim ersten Mal so einfach war, wollten wir es dann halt noch richtig machen. Ich habe halt Freude an schönen Sachen und bin ein Louis Vuitton Fan.» Als der Richter erwähnte, dass Dani nach seiner Festnahme wegen akuter Suizidgefährdung zunächst nach Königsfelden eingewiesen worden war, flossen Tränen über das blasse Mädchengesicht.

Freiheitsstrafe muss sein

Unisono bezeichneten die beiden Verteidiger die Anträge des Staatsanwaltes als massiv überrissen und das Deponieren des Hausschlüssels im Freien als Grobfahrlässigkeit. Die Täter, so die Anwältin von Dani, seien nicht planmässig vorgegangen, auch nicht bewaffnet gewesen und zudem beruhe der Wert der gestohlenen Ware auf einer Schätzung. Eine Geldstrafe von 7200 Franken bedingt und 200 Franken Busse seien angemessen. Der Anwalt von Tom seinerseits beantragte eine Geldstrafe von 13’200 Franken bedingt und 1200 Franken Busse: Das Vorgehen und das Nachtatverhalten zeugen von wenig krimineller Energie.

Einstimmig verurteilte das Gericht die beiden zu je 12 Monate Freiheitsstrafe bedingt auf zwei Jahre, sowie Dani zu 1500 Franken Busse und Tom zu 2000 Franken. «Das Verschulden der beiden Täter ist erheblich», stellte Präsident Kramer in seiner Urteilsbegründung fest. Den ersten Einschleichdiebstahl hätten sie erst spät zugegeben, den zweiten dann ganz gezielt durchgeführt, hätten extra die Schuhe gewechselt, Handschuhe getragen einige Schmuckstücke umgehend zu Geld gemacht. «Sie haben aus rein egoistischen Gründen gehandelt und das muss klar mit Freiheitsstrafen sanktioniert werden.»